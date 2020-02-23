1800 طالب يرسمون لوحة إبداع في «تحدي الجوجيتسو»

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

اختتمت أمس، منافسات بطولة التحدي للجوجيتسو والتي امتدت لثلاثة أيام، على صالة مبادلة ارينا، واستقطبت مشاركات واسعة من فئات البراعم والصغار والناشئين تحت 18 عاماً، وتخطى العدد 1800 مشارك من المدارس، وبعض الأندية، وحضر منافسات اليوم الختامي، معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم، ورئيس وأعضاء إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو.

من جانبه ثمن معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، برنامج الجوجيتسو المدرسي والذي انطلق عام 2008 بتوجيهات ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وقال معاليه: حقق البرنامج على مدى مسيرته نجاحات كبيرة، ليستقطب حتى الآن أكثر من 140 ألف طالب وطالبة، وتتمثل مؤشرات نجاحه، بمستويات الأداء والمهارات المتقدمة التي يقدمها الطلاب، ويعد تحدي الجوجيتسو منصةً مثالية لتسليط الضوء على مهارات الطلاب. ويسعدنا أن نشهد مشاركة نحو 1800 لاعب ولاعبة في النسخة السادسة.