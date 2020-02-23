الجزيري يصطدم بديوكوفيتش في «تنس دبي»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

قست قرعة بطولة سوق دبي الحرة لتنس الرجال على اللاعب التونسي مالك الجزيري المصنف 259 عالمياً، ووضعته في مواجهة الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالمياً وحامل اللقب 4 مرات وبطل أستراليا المفتوحة، فيما وضعت الممثل الثاني للتنس العربي، وهو المصري محمد صفوت المصنف 132 في مواجهة الألماني فيليب كوليشرايبر المصنف 81.

وأقيمت مراسم القرعة ظهر أمس بقاعة المجلس باستاد سوق دبي الحرة للتنس بحضور كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة، وصلاح تهلك، مدير البطولة، وناصر المرزوقي، أمين عام اتحاد الإمارات للتنس، وممثل عن رابطة تنس المحترفين، و4 لاعبين هم الروسي أندري روبليف المصنف 14، ومواطنه كارن خاشانوف المصنف 17، والبريطاني دانيال إيفانس المصنف31، والتونسي مالك الجزيري.

القرعة

وأسفرت بقية نتائج القرعة عن مواجهة اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف 6 عالمياً مع الإسباني بابلو كارينو، والكرواتي مارين سيليتش مع الفرنسي بينوا بير وكارن خاشانوف مع الكازاخي ميخائيل كوكوشكين، والفرنسي غائيل مونفيس المصنف التاسع عالمياً مع المجري مارتون فوكسوفيتش، والبرتغالي جواو سوزا مع الصربي فيليب كراجينوفيتش، والفرنسي بيير هوغز مع الياباني يوشيهوتي نيشيوكا، ويلتقي الليتواني ريكارداس بيرانكيس مع الجورجي نيكولوز بازيلاشفيلي.

وتنطلق منافسات النسخة 28 لبطولة سوق دبي الحرة لتنس الرجال غداً وتستمر حتى 29 الجاري، ومن المنتظر أن تقام مواجهة الجزيري وديوكوفيتش لحساب الدور الأول بعد غد.

صعوبة

وعلق الجزيري على مواجهته لنوفاك ديوكوفيتش قائلاً: «تعودت على مواجهة الكبار في بطولة سوق دبي الحرة للتنس، لقد سبق أن واجهت فيدرر ونوفاك وديمتروف، لست قلقاً من اللعب مرة أخرى مع ديوكوفيتش، لكنها مباراة صعبة للغاية، لأنه في أفضل حالاته وثقته عالية جداً بعد حصوله على لقب بطولة أستراليا المفتوحة منذ أيام قليلة، وهو يقدم أعلى مستوياته في الفترة الحالية، سأحاول تقديم 100% من طاقتي، ولن أخسر شيئاً لأن ديوكوفيتش المصنف الأول على العالم، نحن صديقان ونعرف بعضنا جيداً، وعلى أرضية الملعب كل سيدافع عن حظوظه».