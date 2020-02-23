تتويج الفائزين بألقاب «الفجيرة للصيد بالكاياك»

المصدر: (الفجيرة – محمد فضل)

توّج الشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي الفائزين الأوائل في بطولة الفجيرة للصيد بقوارب الكاياك، التي نظمها نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، بمشاركة أكثر من 50 متسابقاً يمثلون مختلف الجنسيات، واستطاع الأسترالي من أصل عربي شاهين الزري الظفر بالمركز الأول عبر اصطياده سمكة كبيرة بلغ وزنها 19.48 كغ، وحل محمد جزلاني من ماليزيا في المركز الثاني بسمكة بلغت 9.4 كغ، وجاء رايان فازكوس من الفلبين في المركز الثالث بسمكة بلغت 3.1 كغ، وفي فئة أطول سمكة توج الفلبيني جيسي أسكوبيناس بالمركز الأول بسمكة طولها 32 سم.