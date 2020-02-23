شباب وناشئو كلباء أبطال دوري الجودو

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

توّج شباب وناشئو نادي اتحاد كلباء بلقبي بطولة دوري أبطال الإمارات للجودو لعام 2020، التي نظمها اتحاد المصارعة والجودو أول من أمس بصالة منطقة الرقة بالشارقة، وشهدت جولتها الختامية مشاركة 10 فرق من مختلف الفئات السنية لفئتي الناشئين والشباب، وجاء تتويج فريق اتحاد كلباء للناشئين برصيد 7 ميداليات ملونة، وجمع في بطولة تحت 20 سنة 9 ميداليات ملونة، وقام عيسى هلال الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي يرافقه حمد النعيمي عضو مجلس إدارة الاتحاد ومحمد جاسم أمين السر المساعد للاتحاد، بتتويج الفرق الفائزة.