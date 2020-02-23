تتويج بطلات الاتحاد للمبارزة «فردي» و«فرق»

المصدر: (رأس الخيمة - البيان الرياضي)

افتتح المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للمبارزة، فعاليات بطولة الاتحاد للمبارزة تحت 17 سنة لفردي الفتيات، والفرق المفتوحة، في الأسلحة الثلاثة، والتي تستضيفها الصالة الرياضية للتربية والتعليم في رأس الخيمة، وحضر الافتتاح، الدكتورة هدى عبد الرحمن المطروشي، الأمين العام للاتحاد، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد والمسؤولين في الأندية المشاركة، وأولياء أمور اللاعبين واللاعبات، وشهدت منافسات الفردي تحت 17 سنة للفتيات، منافسات قوية، واقتسام ألقاب المسابقات، حيث نالت اللاعبة انانيا نافاليكار من أكاديمية دبي للمبارزة، الميدالية الذهبية لسلاح الايبيه، فيما فازت بذهبية سلاح السيف العربي «السابر»، اللاعبة ليلى الصيعري من نادي بني ياس، وأحرزت ذهبية مسابقة سلاح الشيش، اللاعبة زينب موسى من نادي شباب الأهلي، وعلى مستوى الفرق، فازت لاعبات بني ياس بلقب سلاح «الفلوريه»، ونالت مؤسسة المرأة بالشارقة لقبي «الايبيه والسابر».