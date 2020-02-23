تتويج أبطال دولية فزاع للقوس والسهم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اختتمت أول من أمس منافسات النسخة السادسة لبطولة فزاع الدولية للقوس والسهم، إحدى بطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم، والتي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، والتي نظمها نادي دبي لأصحاب الهمم بمشاركة بمشاركة 113 رياضياً من الجنسين من 25 دولة، جاءت الاحتفالية الختامية أنيقة من خلال الفقرات المبسطة التي تم تقديمها والاستعراض من خلالها أبرز ما شهده الحدث على مدار الأيام الماضية، إلى جانب تكريم الأبطال الذين حصدوا المراكز الأولى، وحضر مراسم اليوم الختامي وشارك في تتويج الفائزين، محمد عبدالكريم جلفار نائب رئيس نادي دبي لأصحاب الهمم، ودومينيك أولمان رئيس الاتحاد الدولي البارالمبي للقوس والسهم، وخالد المدفع الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة، وحسن المزروعي عضو مجلس إدارة النادي عضو مجلس إدارة اتحاد القوس والسهم، كما تم تكريم الرعاة والجهات الداعمة للحدث، الراعي الماسي: هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، وتعاونية الاتحاد، والراعي البلاتيني: موانئ دبي العالمية، وهيئة الصحة بدبي، وقناة دبي الرياضية، والرعاة الذهبيون كل من: ماي دبي، وإمارا تيك، ودراجون أويل، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

ذهب اليوم الختامي

وأسفرت نتائج اليوم الختامي لمنافسات الفردي، عن فوز الروماني إيوجين بيترو بذهبية القوس المنحني، ونال السلوفاكي مارسيل بافليك ذهبية القوس المركب، وحققت السنغافورية علم نور ذهبية القوس المركب، فيما إنتزعت التركية نور إيروجلو ذهبية القوس المنحني، وأحرز المجري جاسبار تاماس ذهبية القوس المنحني والمركب المزدوج، فيما حققت اليابانية أيكو أوكازاكي ذهبية القوس المنحني والمركب المزدوج.

بطولة متميزة

وقال محمد جلفار: مرت الأيام سريعة في هذه البطولة المتميزة، والتي يتم تنظيمها للمرة السادسة بمشاركة نخبة الرياضيات والرياضيين، وهذا العام نجتمع في عام متميز هو عام «إكسبو» أكبر تجمع بشري اقتصادي وثقافي وتنموي في العالم، وتابع: نتشرف أن يتم تنظيم هذه البطولة تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي في إمارة دبي، وهي تحمل اسم سموه ضمن عدة بطولات بمختلف الرياضات يتم تنظيمها في دبي سنوياً ترجمة لرعاية القيادة الرشيدة لفئة أصحاب الهمم وتأكيدها حصولهم على حقهم الكامل في ممارسة مختلف الرياضات.