سيمونا هاليب بطلة "تنس دبي" للمرة الثانية

المصدر: دبي-عدنان الغربي- تصوير دينيس مالاري

نجحت اللاعبة الرومانية سيمونا هاليب المصنفة ثانية عالمياً، في تحقيق لقبها الثاني في بطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات، التي اختتمت منافساتها مساء اليوم، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ويبلغ مجموع جوائزها المالية 2.9 مليون دولار.

وتغلبت سيمونا هاليب في المباراة النهائية على اللاعبة الكازاخية الصاعدة، إيلينا ريباكينا المصنفة 19 عالمياً، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 6-3 و3-6 و 7-6.

وحصدت اللاعبة الرومانية جائزة المركز الأول، التي تقدر بـ 696 ألف دولار و 470 نقطة تضاف إلى رصيدها في التصنيف العالمي.

وكانت سيمونا هاليب حققت لقبها الأول في بطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات في 2015 عندما فازت على التشيكية كارولينا بليشكوفا.