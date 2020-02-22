تقديم الفرق المشاركة في طواف الإمارات

المصدر: دبي-عدنان الغربي

أقامت اللجنة المنظمة لطواف الإمارات مساء اليوم، حفل تقديم الفرق المشاركة في النسخة الثانية بفندق وستن الميناء السياحي، بحضور سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة العليا المنظمة للطواف وعارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي نائب رئيس اللجنة المنظمة و أسامة الشعفار رئيس الاتحادين الاماراتي والاسيوي للدراجات الهوائية.

وتم تقديم الفرق بالأزياء الرسمية لها و بطريقة مبتكرة على المسرح واستعراض المسارات الجديدة بعد التعديلات الأخيرة التي شملتها.

وتشهد النسخة الثانية لطواف الإمارات التي تمتد لمسافة 1120 كم، مشاركة 140 دراجاً عالمياً يمثلون 20 فريقاً من 5 قارات.

وتنطلق، غدا، أولى مراحل السباق "واحة دبي للسيليكون" لمسافة 148 كم، و تبدأ من منطقة ذي بوينت بجزيرة نخلة الجميرا، ويصل خلالها الدراجون إلى منطقة القدرة عبر محمية المرموم وتنتهي في قلب واحة دبي للسيليكون، وتستمر المنافسات حتى 29 الجاري.