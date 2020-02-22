تتويج الفائزين بألقاب بطولة الفجيرة للصيد بالكاياك

المصدر: الفجيرة: محمد فضل - تصوير: زيشان ا

توج الشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي الفائزين الأوائل في بطولة الفجيرة للصيد بقوارب الكاياك، التي نظمها نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، بمشاركة أكثر من 50 متسابقا يمثلون مختلف الجنسيات، وسط أجواء مفعمة بالحماس والإثارة أسهمت في إضفاء المزيد من النجاح على البطولة.

واستطاع الأسترالي من اصل عربي شاهين الزري، الظفر بالمركز الأول عبر اصطياده سمكة كبيرة بلغ وزنها 19.48 كجم. وحل محمد جزلاني من ماليزيا في المركز الثاني بسمكة بلغت 9.4 كجم. وجاء رايان فازكوس من الفلبين في المركز الثالث بسمكة بلغت 3.1 كجم.

وفي فئة أطول سمكة توج الفلبيني جيسي أسكوبيناس بالمركز الأول بسمكة طولها 32 سم، وحل مواطنه ريلاند بو في المركز الثاني بسمكة 30 سم. واحتل الأمريكي جون وليام المركز الثالث، فيما فاز سيف حمدي من باكستان بجائزة أصغر متسابق.

وأكد أحمد إبراهيم المدير التنفيذي لنادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، أن البطولة حققت النجاح الباهر في نسختها الأولى، مما يبشر باستمرارها سنويا بهدف تنويع الأنشطة البحرية وإنعاش النواحي السياحية والاجتماعية. فضلا عن استقطاب الأجيال الجديدة لممارسة هذه الرياضة التي تحظى بشعبية كبيرة. موجهاً الشكر للشيخ أحمد الشرقي على الحضور وتتويج الفائزين، وإلى جميع الجهات الداعمة للبطولة والمتسابقين. كما وجه التهنئة للفائزين وحظاً أوفر لمن لم يحالفهم التوفيق.