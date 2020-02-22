رقم عالمي جديد في سباق نصف ماراثون رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان الرياضي

حطّمت العداءة الإثيوبية أبابيل يوشانيه الرقم القياسي العالمي في سباق نصف الماراثون برأس الخيمة، بعد حلولها في المركز الأول، أمس، حيث سجلت يوشانيه 1:04:31 ساعة محسنة الرقم العالمي بفارق عشرين ثانية الذي كان بحوزة الكينية جويسلين جيبكوسغي (1:04:51 ساعة) منذ 22 أكتوبر 2017.

وتقدمت يوشانيه في رأس الخيمة على حاملة الرقم العالمي في سباق الماراثون الكينية بريجيد كوسغي بفارق 18 ثانية، وحلت ثالثة الكينية الأخرى روزماري مونيكا بزمن 1:05:34 ساعة، وجاءت اربع من المراكز الخمس الأولى لعداءات من كينيا، وقالت الإثيوبية أبابيل يوشانيه الفائزة بعد تحطيمها الرقم القياسي: لم أتوقع أبداً تحقيق هذا الإنجاز لقد حطمت الرقم القياسي العالمي.

يذكر أن، السباق يمتد لمسافة 21.1 كلم، ويقدّم عدّة فئات من السباقات، تتلاءم مع مجموعة واسعة من القدرات، لتشمل العدّائين المحترفين، وأعضاء النوادي والمشاركين الهواة، وأصحاب الهمم والأطفال.

ويعدّ سباق «نصف ماراثون رأس الخيمة» رسمياً، أسرع نصف ماراثون في العالم. وانطلق السباق، الذي تنظّمه هيئة «رأس الخيمة لتنمية السياحة»، لأول مرة في 2007.