«كورونا» يتسبب في إلغاء ماراثون بيونغيانغ

المصدر: سيول - أ ف ب

ألغت كوريا الشمالية أمس ماراثون بيونغ يانغ، أحد أبرز أحداثها الرياضية السنوية، بسبب تفشي فيروس كورونا، والذي سيقام في أبريل في إطار الاحتفال بذكرى ميلاد المؤسس كيم إيل سونغ في 1912، ويجذب أجانب تواقين للركض في شوارع المدينة. وشارك نحو ألف عداء غربي العام الماضي، وفرضت كوريا الشمالية على نفسها عزلة للحماية من تفشي الفيروس في الصين المجاورة، حيث أصيب نحو 75 ألف شخص وقتل أكثر من 2200 منهم بسبب الفيروس. وعلقت بيونغيانغ رحلات جوية وفرضت حجراً صحياً لمدة ثلاثين يوماً على الأجانب المقيمين.