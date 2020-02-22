14 فوزاً على التوالي لسلة الشارقة

المصدر: دبي- ياسر قاسم

حقق الشارقة الفوز الـ 14 على التوالي، في مسابقة الدوري العام ضمن الجولة الخامسة لمرحلة الإياب على مضيفه الوصل بفارق 30 نقطة وبنتيجة 91-61، وواصل شباب الأهلي والنصر مطاردة الصدارة حيث فاز فرسان دبي على الظفرة 109-82، والنصر على البطائح 81-74، وواصل الجزيرة صحوته، بفوزه على بني ياس 66-63، فيما حقق الوحدة إنتصار مستحق على مضيفه العين 91-57.

وبهذه النتائج عزز الشارقة صدارته بالعلامة الكاملة برصيد 28 نقطة، بفارق نقطة عن شباب الأهلي الوصيف، ونقطتين عن النصر صاحب الثالث، وحافظت فرق البطائح والوصل وبني ياس على مركزها من الرابع وحتى السادس برصيد 23 و21 و19 نقطة على التوالي، فيما تقدم الجزيرة إلى المركز السابع برصيد 18 نقطة، وشارك الوحدة فريق الظفرة في المركز الثامن برصيد 17 نقطة، وبرصيد 14 نقطة يأتي العين عاشراً وأخيراً.