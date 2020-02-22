إيطاليا تعزز صدارتها «دولية فزاع» للقوس والسهم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

حصد المنتخب الإيطالي الميدالية الذهبية الثانية أول من أمس، في منافسات الفرق المختلطة للقوس المنحني والمركب المزدوج، ليعزز صدارته، لبطولة فزاع الدولية السادسة للقوس والسهم، إحدى بطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم، التي تقام حالياً تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وينظمها ويستضيفها نادي دبي لأصحاب الهمم بمشاركة بمشاركة 113 رياضياً من الجنسين من 25 دولة، وجاء بالمركز الثاني منتخب بريطانيا وثالثاً روسيا، وكانت إيطاليا قد حققت ذهبيتها الأولى في القوس المركب للرجال، وجاءت تركيا بالمركز الثاني واليابان بالثالث، وحقق المنتخب الياباني ذهبية القوس المنحني المختلط للفرق، وجاءت أوكرانيا ثانية، وتركيا ثالثة، ونالت بريطانيا ذهبية القوس المركب المختلط للفرق، وجاءت إيطاليا ثانية وتركيا ثالثة، وفي منافسات الفردي، حقق المجري جاسبار تاماس ذهبية القوس المنحني والمركب المزدوج، وحل ثانياً الفنلندي جيان بيير أنطونيس وثالثاً ناسي ينير، فيما حققت اليابانية أيكو أوكازاكي ذهبية القوس المنحني والمركب المزدوج، وجاءت ثانية البريطانية فيكتوريا روماري وثالثة التشيكية ساركا موسيلفا.

وقام محمد فاضل الهاملي، رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية وعضو اللجنة الدولية، بزيارة الحدث والاطمئنان على المشاركين من منتخبنا الوطني وضيوف البطولة والالتقاء بفرق العمل، وقال: سعداء للغاية بهذا التجمع على أرض دولتنا الغالية، ونتابع زيادة كبيرة في أعداد الرياضيين المشاركين وهو ما يؤكد أن الحدث الإماراتي يعد محط أنظار العالم بأكمله، وسعادتنا الأكبر برؤية بطولات فزاع لأصحاب الهمم والبطولات العالمية التي ينظمها نادي دبي لأصحاب الهمم، وكل الشكر للقائمين عليها بداية من ثاني جمعة بالرقاد رئيس اللجنة المنظمة.