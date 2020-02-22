الجسمي: نعتز بنجاح طواف دبي النسائي

المصدر: دبي - محمود شلبي

أعربت نورة الجسمي عضو مجلس إدارة اتحاد الدراجات مديرة طواف دبي النسائي الدولي الذي اختتم أول من أمس، عن اعتزازها وفخرها بنجاح النسخة الأولى التي نظمها الاتحاد بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وشهد مشاركة 17 فريقاً من مختلف دول العالم تضم في صفوفها العديد من بطلات العالم والمصنفات دولياً بالإضافة إلى بطلتي آسيا وأفريقيا والبطولات العربية سماح خالد وابتسام زايد من فريق الإمارات، وأكدت الجسمي أن النجاح لم يتحقق من فراغ بل هو نتاج جهود كبيرة من اللجنة العليا المنظمة برئاسة أسامة الشعفار رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي وفريق العمل بالاتحاد، الذي قبل التحدي وأثبت وجوده وبذل الكثير من الجهد، ما انعكس بصورة إيجابية على نجاح الطواف بشهادة الفرق المشاركة والحكم العام الدولي، وأشادت بفريق الإمارات وقالت: شرّفنا الفريق بمستواه الرائع ونتائجه المتميزة بقيادة المدرب إبراهيم الفلامرزي.