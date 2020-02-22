ديربي ساخن على وصافة دوري اليد

المصدر: دبي - فائز بجبوج

ستكون صالة الشيخ مكتوم بن محمد بقلعة فرسان دبي في الخامسة من مساء اليوم، مسرحاً لموقعة ديربي من العيار الثقيل، ضمن الجولة الرابعة عشرة، بالدور الثاني لبطولة دوري الرجال لكرة اليد، حينما يستقبل فريق شباب الأهلي الثالث برصيد 31 نقطة نظيره فريق النصر الوصيف برصيد 32 نقطة، وبالتأكيد سيسعى طرفا اللقاء للفوز، للانفراد بالمركز الثاني في الترتيب العام، ومواصلة مطاردة فريق الشارقة المتصدر برصيد 36 نقطة، مع العلم أن هناك مباراة مؤجلة لشباب الأهلي، فلمن تكون الغلبة اليوم في قمة هذه الجولة؟، هل يفعلها فرسان دبي وتأكيد فوزهم بالدور الأول 22/‏‏‏18، والإنتقال لمركز الوصافة، أم للعميد رأي آخر ويحتفظ بموقعه.وفي إطار منافسات نفس الجولة، يلتقي فريق مليحة الخامس برصيد 25 نقطة مع فريق الظفرة الثامن برصيد 18 نقطة. وتختتم الجولة بمواجهة الهروب من القاع وتشهدها الصالة السماوية، عندما يستقبل فريق بني ياس التاسع برصيد 16 نقطة مع جاره الوحدة العاشر والأخير برصيد 14 نقطة.