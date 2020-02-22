ريباكينا تواصل تألقها وتبلغ النهائي

المصدر: دبي - عدنان الغربي

واصلت النجمة الصاعدة، الكازاخية ايلينا ريباكينا (20 عاماً) تألقها في بطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات بتغلبها على الكرواتية بيترا ماتريتش المصنفة 15 عالمياً بمجموعتين دون رد بواقع 7-6 و7-6، لتبلغ المباراة النهائية لأول مرة في مسيرتها الرياضية.

وخطفت اللاعبة الكازاخية الأنظار إليها منذ الدور الأول، الذي فجرت فيه إحدى أبرز المفاجآت بإطاحتها بالأمريكية صوفيا كينين المصنفة السابعة عالمياً وبطلة أستراليا المفتوحة بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 6-7 و6-3 و6-3 ثم تفوقت على التشيكية كاترينا سينياكوفا في الدور الثاني بمجموعتين دون رد 6-3 و6-3، وتألقت بشكل لافت في ربع النهائي عندما تغلبت على التشيكية كارولينا بليشكوفا المصنفة 3 عالمياً بمجموعتين دون رد بواقع 7-6 و6-3. وهذه المرة الأولى التي تصل فيها لاعبة كازاخية إلى نهائي بطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات.