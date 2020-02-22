ديوكوفيتش يتقدم نجوم النسخة 28 لـ«تنس دبي»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

تنطلق النسخة 28 لبطولة سوق دبي الحرة لتنس الرجال بعد غد وتستمر منافساتها حتى 29 فبراير الجاري، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ويبلغ مجموع جوائزها المالية 2,9 مليون دولار.

وتحتضن قاعة المجلس، في استاد «سوق دبي الحرة» في منطقة القرهود في دبي، عند الساعة الواحدة ظهر اليوم، المؤتمر الصحافي الخاص بمراسم القرعة.

وتشهد النسخة الحالية مشاركة ثلاثة لاعبين من المصنفين العشرة الأوائل عالمياً، و8 لاعبين من أصل العشرين الأوائل على العالم، يتقدمهم المصنف الأول على العالم الصربي نوفاك ديوكوفيتش حامل لقب البطولة 4 مرات سنوات 2009 و2010 و2011 و2013 ويتطلع إلى مواصلة تألقه بعد تتويجه بلقب بطولة استراليا المفتوحة أولى البطولات الكبرى الشهر الماضي.

ويعد النجم الصربي أبرز المرشحين للفوز بلقب النسخة 28 بعد انسحاب السويسري روجيه فيدرر صاحب الرقم القياسي في التتويج باللقب (8 مرات) بسبب خضوعه لعملية جراحية على مستوى الركبة الأربعاء الماضي، ولكن مهمة ديوكوفيتش تظل صعبة في ظل وجود اللاعب الواعد اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الذي سيحاول بدوره تعويض خسارته نهائي العام الماضي أمام فيدرر، كما تسجل البطولة، عودة المصنف 12 عالمياً الإسباني روبيرتو باوتيستا الساعي لاستعادة لقبه في البطولة الذي حققه في نسخة 2018 عقب فوزه في النهائي حينها على الفرنسي لوكاس بويي.

ويطمح النجم الفرنسي غاييل مونفيس المصنف التاسع عالمياً في ظهوره السابع في البطولة إلى تحقيق نتيجة أفضل من نسخة العام الماضي التي ودع بها المنافسات من الدور نصف نهائي، عقب خسارته أمام اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس بواقع مجموعتين لمجموعة واحدة «6-7 و7-6 و1-6».

من جهة أخرى، شكل انسحاب روجيه فيدرر صدمة لجماهير الساحرة الصفراء في دبي، كونه أحد أبرز النجوم المفضلين، ولطالما شكلت مشاركاته السابقة عامل جذب لعشاق اللعبة من مختلف الجنسيات.

وأكد مدير البطولة صلاح تهلك أن النسخة الحالية ستواصل النجاحات السابقة، وقال في تصريحات صحافية: «لطالما عودتنا القرعة على موعد مع مواجهات ساخنة في خلال البطولة، ما يضمن وجبة دسمة لعشاق جمهور تنس دبي، والاستمرارية في حصد النجاحات عاماً بعد أخر، خاصة أن النسخة الحالية تشهد تواجد المصنف الأول عالمياً الصربي نوفاك ديوكوفيتش صاحب الشعبية الكبيرة في دبي».