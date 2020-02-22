بنات الإمارات يحصدن الذهب في تحدي الجوجيتسو

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

انطلقت منافسات اليوم الثاني من بطولة التحدي للجوجيتسو، والتي خصصت للفتيات دون سن الـ18 عاماً في مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية، وأثبتت بنات الإمارات علو كعبهن في هذه الرياضة وقدمن أداء مشرفاً نال إعجاب الحاضرين وحصدوا الميداليات الذهبية.

وشهدت منافسات اليوم الثاني مشاركة مئات اللاعبات من فئة الحزام الرمادي والأصفر والبرتقالي والأخضر والأزرق تحت سن 18 سنة من المواطنين والمقيمين في البطولة التي تعد واحدة من أبرز بطولات الجوجيتسو المحلية للموسم الرياضي 2019 ـ 2020.

وتمكنت لاعبات الإمارات من تصدر الترتيب العام لمنافسات اليوم الثاني بتسجيلهن لـ5027 نقطة، فيما حلت لاعبات الأردن في المركز الثاني بـ346 نقطة، ولاعبات مصر في المركز الثالث بـ333 نقطة. حضر المنافسات كل من محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وفؤاد درويش، مدير عام شركة «بالمز الرياضية»، ومحمد حسين المرزوقي، مدير إدارة التسويق والاتصال، وطارق عمر البحري، مدير إدارة الخدمات المساندة في الاتحاد.

وعكست نتائج منافسات اليوم الثاني للبطولة حضوراً متميزاً وأداء لافتاً للاعبات الجوجيتسو دون سن الـ18 عاماً من كافة الأحزمة، فيما شهدت أبسطة البطولة نزالات عالمية السمات، أبرزت مواهب استثنائية وقدرات فائقة للاعبات في التعامل مع ظروف النزال وكسب الأفضلية، ما يؤكد على جودة التدريب والاستعدادات التي حظين بها وكفاءتهن في ترجمة التكتيكات والخطط التي أتقنَها على أرض الواقع، الأمر الذي مهد لهم الوصول إلى منصة التتويج. وساهم الإقبال الواسع للاعبات للمشاركة في البطولة في ترسيخ رؤية اتحاد الإمارات للجوجيتسو الهادفة إلى تفعيل دور المرأة في ميدان الجوجيتسو وتشجيعها على المشاركة القوية في المناسبات الرياضية المختلفة.

تفوق

ومن جانبه أكد محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو أن الاتحاد يولي الفئة السنية دون الـ18 عاماً أهمية خاصة لا سيما أنها تمثل منجماً للمواهب التي تشكل عماد المنتخبات الوطنية. وقال إن بطولة التحدي التي تعزز قيمة جدول بطولات الموسم المحلية تواكب رؤية الاتحاد في تسليط الضوء على نجوم مستقبل رياضة الجوجيتسو في الدولة.

وتابع سعادته أنه لا أدل على نجاح بطولة الجوجيتسو للتحدي من هذا الزخم الرياضي الكبير والمشهد الجماهيري الرائع وهو ما يعزز ثقتنا بأن مستقبل الجوجيتسو بأمان وتوجهاتنا في المسار الصحيح وتمضي بخطى واثقة.

وأوضح الظاهري أن الأجواء الحماسية والمنافسة الشريفة التي تميزت بها البطولة في يومها الثاني، أكدت أن دور المرأة الإماراتية على الساحة الرياضية وغيرها من الساحات في تعاظم مستمر، وهي ثمار نجنيها اليوم بفضل الرؤية والتوجيهات السديدة للقيادة الحكيمة في توفير الدعم والإمكانات التي تؤهل بنت الإمارات للعب دور ريادي محلياً ودولياً.