هاليب وريباكينا في نهائي "تنس دبي"

المصدر: دبي-عدنان الغربي- تصوير دينيس مالاري

تلتقي الرومانية سيمونا هاليب المصنفة الثانية عالميا و النجمة الصاعدة، الكازاخية ايلينا ريباكينا (20 عاما) في نهائي بطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات، غدا.

وضمنت سيمونا هاليب بطلة نسخة 2015 تأهلها إلى المباراة النهائية عقب فوزها مساء اليوم، على الأمريكية جنيفر برادي المصنفة 52 عالميا بمجموعتين دون رد بواقع 6-2 و 6-0 ، فيما تأهلت ريباكينا على حساب الكرواتية بيترا ماتريتش المصنفة 15 عالميا بمجموعتين دون رد بواقع 7-6 و7-6.