الإمارات ترأس لجنة صندوق اليونسكو للقضاء على المنشطات في الرياضة

المصدر: وام

فازت الدكتورة ريما الحوسني مرشحة دولة الإمارات برئاسة لجنة صندوق الدعم للقضاء على المنشطات بالرياضة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" بعد تصويت الدول الأعضاء بالصندوق في الانتخابات، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب منذ تأسيس الصندوق عام 2008.

وأكدت نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة رئيسة اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم أن فوز دولة الإمارات بهذا المنصب يشير إلى ثقة المجتمع الدولي في جهود دولة الإمارات وإنجازاتها الفريدة في مجال القضاء على المنشطات الرياضية إضافة إلى قدرة الإمارات على المساهمة مع الدول الأعضاء في تحقيق أهداف الصندوق من خلال تثقيف الرياضيين الشباب بمخاطر تعاطي المنشطات في جميع دول العالم.

وتتولي الدكتورة ريما الحوسني رئاسة اللجنة الوطنية الإماراتية لمكافحة المنشطات منذ 2018، وتعمل في الخدمات الطبية التابعة للقيادة العامة لشرطة أبوظبي من 2004 .

أنشئ صندوق القضاء على المنشطات في مجال الرياضة في عام2008 بهدف مساعدة البلدان في تعزيز الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة وتقوية القدرات الخاصة بمكافحة المنشطات، والتثقيف بشأن مخاطر تعاطي المنشطات، فضلاً عن مساعدة الرياضيين والرياضيات في اختيار ما يتوافق مع ممارسات الرياضة النظيفة والروح الرياضية.

للصندوق ثلاث أولويات في مجال تقديم الدعم العملي والتقني و تشمل : المشاريع التربوية الموجهة إلى المنظمات الشبابية والرياضية والمشاريع الرامية إلى إسداء المشورة في مجال السياسات والمشاريع الرامية إلى التوجيه وبناء القدرات.