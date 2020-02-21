صقارو الإمارات يتألقون في البحرين

المصدر: (المنامة - البيان الرياضي)

شهدت بطولة الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الدولية للصقور، تألقاً لافتاً وسيطرة واضحة من صقاري دولة الإمارات العربية المتحدة، على الأشواط الأربعة الأولى للمسابقة.

في شوط الحرار، خطف الصقار الإماراتي حمد أحمد الكندي المركز الأول، وبطولة هذا الشوط، بعد أن قطع الطير المسافة في زمن يبلغ (17.117 ثانية)، وعلى مستوى شوط الشواهين، الذي شهد سيطرة إماراتية صريحة من المركز الأول وحتى الثامن، احتكر سلطان أحمد الفلاسي المركزين الأول والثاني (17.231 ثانية) و(17.311 ثانية)، ثم عمران فالح النعيمي ثالثاً (17.523 ثانية)، وشهد شوط الجيرات الخلط سيطرة إماراتية مطلقة على المراكز العشرة الأولى بالكامل، في مشهد يؤكد مدى التفوق الإماراتي، الذي تشهده البطولة.