برادي وريباكينا إلى نصف نهائي «تنس دبي»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

حلّقت الأمريكية جنيفر برادي والكازاخية ايلينا ريباكينا إلى نصف نهائي بطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات التي يبلغ مجموع جوائزها المالية 2.9 مليون دولار وتختتم منافساتها المثيرة غداً.

وأصبحت برادي المصنفة 16 عالمياً بطلة «المفاجآت» دون منازع في البطولة بعد إقصاءها الأسبانية غاربين موغوروزا المصنفة 16 عالمياً إحدى المصنفات الكبار لتكون ضحية برادي الرابعة على التوالي، حيث تغلبت عليها في ربع النهائي مساء أمس بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 6-7 و6-3و6-4.

وسبق للاعبة الأمريكية أن أطاحت في ربع النهائي بالتشيكية ماركيتا فوندروسوفا المصنفة 17 وفي الدور الأول بالأوكرانية ايلينا سفيتولينا المصنفة 6 عالمياً وحاملة لقب 2017 و2018 وفي الدور التمهيدي الثالث باللاعبة التايبية سو وي هيش.

كما فجرت ايلينا ريباكينا المصنفة 19 عالمياً مفاجأة مدوية مساء أمس، بفوزها على التشيكية كارولينا بليشكوفا المصنّفة 3 عالمياً بمجموعتين دون رد بواقع 7-6 و6-3، وبذلك اتسعت قائمة كبار المصنفات اللاتي ودعن المنافسات لتشمل 6 أسماء كبيرة هن الأوكرانية ايلينا سفيتولينا و السويسرية بيليندا بينشيتش والأمريكية صوفيا كينين ومواطنتها أليسون ريسكي والتشيكية كارولينا بليشكوفا والأسبانية غاربين موغوروزا.

انبهار

من جهة أخرى، صرحت الرومانية سيمونا هاليب، المصنفة الثانية عالمياً أنها شعرت وكأنها في ملعب كرة قدم أثناء مواجهتها للتونسية أنس جابر، أول من أمس، التي تغلبت فيها بصعوبة على أنس جابر بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بسبب هتاف الجماهير سواء من الجالية الرومانية أو التونسية والعربية، وقالت: هتافات الجماهير، سواء لمؤازرتي أو لتشجيع أنس، وعدم التقيد بتعليمات الحكم بضرورة الهدوء، جعلتنا نشعر وكأننا في ملاعب كرة القدم.

وأثنت هاليب على الحضور الكبير من جانب الجالية الرومانية، وقالت: هذه الفترة من العام المفضلة للسياح الرومانيين لزيارة دبي، وكنت محظوظة بوجودهم إلى جانبي في الملعب.

استياء

من جهتها، عبرت أنس جابر، عن استيائها من الطريقة المؤلمة التي خسرت بها من سيمونا هاليب، مشيرة إلى أن تسرعها في بعض الفترات دفعها لارتكاب أخطاء قاتلة، موضحة أنها شعرت بالتوتر على مدار المباراة.