140 عداءة يتنافسن لـ «اللحاق بكوسجي»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

في إطار مبادرة «المرأة والرياضة»، التي أطلقها قسم الرياضة واللياقة البدنية في جامعة نيويورك أبوظبي، لمدة 10 أيام، تسابقت 140 عداءة، ضمن سبعة فرق في النسخة الأولى من سباق ماراثون التتابع «اللحاق بكوسجي»، السباق الأول من نوعه للسيدات فقط، وذلك في محاولة لتحطيم الرقم القياسي لأسرع عداءة ماراثون في العالم، الكينية بريجيد كوسجي، وهو 2:14:04.

ونظمت جامعة نيويورك أبوظبي، وأكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، الفعالية، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، وذلك بحضور اثنتين من أبرز السيدات الرائدات في مجال الرياضة الأميركية، وهن: فيكتوريا جاكسون المؤرخة الرياضية، وكاري ليكروم المديرة التنفيذية لمركز القيادة الرياضية.

وأقيم السباق على المسار الخارجي لجامعة نيويورك أبوظبي، حيث وجب على العداءات إنهاء 200 أو 400 متر خلال وقت زمني محدد، لإكمال 42.2 كيلومتراً كفريق واحد. واختتم السباق بالإعلان عن فوز ثلاثة فرق، حيث احتل فريق «ألتميت أثليتكس» المركز الأول، وحصد فريق «هوا» بالمركز الثاني، وجاء فريق «أبوظبي سترايدرز» في المركز الثالث.

ويأتي ماراثون التتابع «اللحاق بكوسجي»، تماشياً مع أهداف جامعة نيويورك أبوظبي، المتمثلة بتشجيع المجتمع للمشاركة في الأنشطة الرياضية المختلفة، واتباع أسلوب حياة صحياً.