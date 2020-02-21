الجراحة تبعد فيدرر عن «دبي الحرة» للرجال

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة سوق دبي الحرة للتنس، انسحاب روجيه فيدرر من بطولة سوق دبي الحرة لتنس الرجال، التي تنطلق الاثنين المقبل، وذلك بسبب خضوعه لعملية جراحية في الركبة في سويسرا، أمس.

وكان من المقرر أن يدافع فيدرر -38 سنة- عن لقبه في دولية دبي، غير أن الجراحة ستبعده عن ملاعب التنس، حتى قدوم موسم الملاعب العشبية في يونيو المقبل. وغرد فيدرر، حامل لقب دبي 8 مرات، على تويتر قائلاً: «أعاني من ألم في ركبتي اليمنى منذ فترة، وآمل أن أتخلص من هذه المعاناة، وبعد الفحص الطبي، ومناقشة الأمر مع فريقي، قررت الخضوع لجراحة بالمنظار في سويسرا، ولسوء الحظ، سأضطر للتغيب عن بطولات دبي، وإنديانا ويلز، وبوغوتا، وميامي، وفرنسا المفتوحة».

وقال كولم ماكلوكلين نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة: «نشعر بخيبة الأمل لاضطرار روجيه فيدرر، حامل اللقب، للانسحاب من بطولة سوق دبي الحرة للتنس هذا العام، بعد أن حقق العام الماضي إنجازاً كبيراً في مسيرته هنا، بإحراز لقبه الدولي الـ 100 للفردي. نتمنى له الشفاء العاجل، ونتطلع لمتابعته هذا الموسم، ونرحب بعودته إلى بطولة دبي في 2021».