دولية فزاع للقوس والسهم تختتم اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تختتم مساء اليوم منافسات النسخة السادسة لبطولة فزاع الدولية للقوس والسهم، إحدى بطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وينظمها ويستضيفها نادي دبي لأصحاب الهمم بمشاركة 113 رياضياً من الجنسين من 25 دولة.

وتقام في الفترة المسائية، نهائيات الفردي في مختلف التخصصات للقوس الأولمبي والمركب، على أن يعقبه تتويج الفائزين بالميداليات ومراسم ختام مبسطة قبل مغادرة الوفود.

وأصبحت إيطاليا أول من يحصد الميدالية الذهبية في البطولة، حينما حقق المنتخب الإيطالي أمس، الفوز بلقب فئة القوس المركب لفرق الرجال، حينما تغلبت في المباراة النهائية على تركيا بنتيجة 226-218، ونالت اليابان الميدالية البرونزية بالفوز على رومانيا بنتيجة 216-214.

وفي نفس الفئة قدم منتخبنا أداءً متطوراً أمام اليابان في مواجهة ربع النهائي وخسر بنتيجة 212-185، وضم منتخبنا كلاً من: جمال البدواوي، محمد الشحي، غلام خرشيد وحبيب البلوشي.

وانضمت تركيا إلى قائمة المتوجين بالذهب، حينما حققت المركز الأول في فئة القوس المنحني لفرق الرجال، بعد الفوز على منغوليا في النهائي بنتيجة 6-صفر، فيما نالت إيطاليا الميدالية البرونزية بالفوز على كازاخستان بنتيجة 6- 0.

مكانة عالمية

وأكد ماجد العصيمي، مدير بطولات فزاع لأصحاب الهمم، أن ما تفرزه المنافسات من مستويات تعتبر الأفضل على مستوى العالم، وقال: يجتمع في هذه البطولة نخبة من المصنفين الأوائل في كافة التخصصات، وهو ما يعني إننا نرى بروفة قبل دورة الألعاب البارالمبية المقبلة في طوكيو 2020، ولعل ما يميز البطولة هو جهود فرق العمل التي أثمرت عن دقة في مواعيد المنافسات وتنقل المشاركين وخوضهم التدريبات والمواجهات بكل أريحية مع السعي أن يكون هذا الحدث بوابة لهم للإطلاع والتعرف على دولتنا الداعمة الدائمة لأصحاب الهمم في كافة المجالات.