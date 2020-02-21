«ختامية» كأس رئيس الدولة للجوجيتسو الثلاثاء

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تنطلق الثلاثاء المقبل، الجولة الثالثة الأخيرة من كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو في المركز الدولي للتنس، بمدينة زايد الرياضية. وتتضمن البطولة مشاركة لاعبي الأندية المحلية، ضمن فئتي الناشئين تحت 18 عاماً، والرجال فوق 18 عاماً.

وستشهد الجولة الختامية، تتويج بطل الموسم 2019 - 2020 من الأندية المشاركة، في الوقت الذي نجحت أندية بني ياس والعين والوحدة، في التأهل إلى الجولة الحاسمة من بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو، عن فئتي الناشئين والرجال، بعد تألق لافت للاعبين، ليصبحوا على بعد خطوة من التتويج باللقب الأغلى على الساحة المحلية.

وقال محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، إن بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، أثبتت أنها بطولة متميزة في جميع تفاصيلها، لا سيما على صعيد الحضور القوي لأبرز لاعبي الجوجيتسو المحليين، وبدعم كبير من أنديتهم، التي حرصت على أن تكون تجربة هذه البطولة ناجحة بكل المقاييس.

وأضاف الظاهري: «تشكل البطولة ثمرة تعاون بين الاتحاد والأندية، ونجحت في أن تؤسس لذاتها مكانة راسخة في قلوب عشاق الجوجيتسو. يكتنفنا شعور كبير من السعادة والرضا، كون هذه البطولة تسهم في تحقيق هدف الاتحاد الاستراتيجي في نشر هذه الرياضة الرائعة».

وعبّر خويطر الظاهري عضو مجلس إدارة شركة نادي العين للألعاب الرياضية، مشرف الألعاب الفردية، عن سعادته بوصول لاعبي نادي العين إلى الجولة الختامية من بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو، وأشاد بالأداء الكبير الذي قدمه اللاعبون في الجولات الماضية، معرباً عن أمله في أن يتكلل المشوار بالحصول على اللقب.

وأوضح الظاهري أن أهمية بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو، تنبع من مواكبتها لأبرز البطولات الدولية.

من جانبه، أكد اللاعب فيصل الكتبي نجم نادي بني ياس، وبطل المنتخب الوطني، وصاحب الميدالية الذهبية في بطولة العالم الأخيرة، التي أقيمت في أبوظبي، أن بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو، ليست كغيرها من البطولات، وأن الفوز فيها له مذاق آخر.