منصور بن محمد يتوّج الفائزات في طواف دبي النسائي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

توّج سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، الفائزات بالنسخة الأولى لطواف دبي النسائي الدولي للدراجات، وذلك في ختام المرحلة الرابعة للطواف، بفندق هوليداي إن فاستيفال ستي دبي، وذلك بحضور سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة الأمين العام المساعد لمجلس دبي الرياضي وأسامة الشعفار رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للدراجات ونورة الجسمي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للدراجات، مديرة الطواف، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

وشهدت المرحلة الأخيرة مشاركة 85 متسابقة مثلن 17 فريقاً من الفرق المشاركة في الطواف، وأحرزت البريطانية يوسي جارنر من فريق هيتك برودكاست النرويجي لقب الطواف بزمن 10:31:25 لمجموع مراحل الطواف، وجاءت في المركز الثاني البيلاروسية تاتسيانا شاراكوفا، وجاءت بالمركز الثالث سماح خالد من فريق الإمارات.

وكانت المرحلة الرابعة والأخيرة للطواف قد أسفرت عن فوز اللاعبة نيكول ستيج ناننجا بزمن 2:43:41، لاعبة فريق فان ايك سبورت بعدما قطعت مسافة السباق البالغة 112كم في هذا الزمن، فيما جاءت بالمركز الثاني لتروا أميليا من فريق برك سبورتس، وجاءت بالمركز الثالث اللاعبة كارملا كابرياني من فريق باسو الإيطالي.

وبالنسبة لقمصان المرحلة الرابعة فقد نالت القميص الأحمر اللاعبة نيكول تيج ناننجا، فيما حصلت على القميص الأخضر اللاعبة لوسي جارنر، ونالت القميص الوردي اللاعبة أنابيل فيشر من فريق جي بي ار، والقميص الأبيض لتحت 23 سنة، للاعبة دانيلا من فريق كولناغو.

وفي الترتيب العام لفردي الطواف حققت فان دير لوسي المركز الأول برصيد 81 نقطة، وجاءت بالمركز الثاني تاتسيانا شاركوفا برصيد 77 نقطة، ثم سماح خالد برصيد 67 نقطة.

وفي الترتيب العام للفرق نال فريق هيتك برودكست النرويجي المركز الأول بزمن وقدره 31:36:17، ونال المركز الثاني الفريق البلاروسي مينسك سايكلينغ كلب بزمن وقدره 31:36:29، ونال المركز الثالث فريق اروماتيليا باسو الإيطالي بزمن 31:36:30.

وكان الطواف قد أقيم على مدار أربعة أيام بمسافة إجمالية 406 كم، ويقام من 4 مراحل، 17 فريقاً من مختلف دول العالم تضم في صفوفها 102 لاعبة، من بينهن فريق الإمارات.

من جانبه، أكد أسامة الشعفار رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للدراجات أنه لم يتوقع تحقيق الطواف هذا النجاح الكبير والخروج بهذه الصورة التي تليق برياضة الدراجات الإماراتية، مؤكداً أن جميع القائمين على الحدث أدوا ما عليهم.

وأضاف: المنافسة كانت قوية للغاية بين جميع المتسابقين، وهو ما انتهى إلى تحقيق هذا النجاح، الذي تحقق سواء من اللاعبين أو المنظمين وعلى رأسهم نورة الجسمي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للدراجات مديرة الطواف.

سعادة

وعبّرت نورة الجسمي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للدراجات، مدير الطواف عن سعادتها بنجاح النسخة الأولى من الطواف، موجهةً الشكر لحرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وذلك على دعمها الكبير للطواف ما أدى في النهاية إلى هذا التميّز الكبير للحدث الذي يقام للمرة الأولى على أرض الإمارات.

كما وجهت الجسمي الشكر لكافة القائمين على الحدث وكل من ساهم في خروجه بالصورة المطلوبة التي تليق بمكانة رياضة الدراجات بالإمارات، مؤكدةً أن النسخ المقبلة من الحدث ستشهد مزيداً من التطوّر والتألق في جميع المنافسات والمراحل.