الجولة الثالثة لـ«التجديف الحديث» اليوم

المصدر: (أبوظبي – البيان الرياضي)

تنطلق في التاسعة من صباح اليوم بكورنيش العاصمة أبوظبي الجولة الثالثة من بطولة الإمارات للتجديف الحديث التي يستضيفها نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، ضمن بطولة الموسم الحالي التي تتضمن 7 جولات، وتشهد إقامة 17 سباقاً لفئات الناشئين والشباب والكبار والسيدات.

ويشارك في الجولة الثالثة من البطولة ما يقارب الـ 70 بحاراً من مختلف إمارات الدولة، في ثلاث منافسات لفئات الفردي والزوجي والرباعي، إذ يشارك في البطولة خمسة أندية هي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، أبوظبي للتجديف، دبي للتجديف، الحمرية، ورأس الخيمة للرياضات البحرية.