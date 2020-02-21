ذهبيتان لمنتخبنا في «عربية الرماية» بمصر

المصدر: (القاهرة - البيان الرياضي)

أهدت بعثة منتخبنا الوطني للرماية المشاركة في البطولة العربية الخامسة عشرة الشاملة للرماية المقامة حالياً بمصر الإنجاز الذي حققه منتخبنا إلى القيادة الرشيدة.

وحصد منتخب الناشئين 4 ميداليات ملوّنة في اليوم الأول، ذهبيتان وفضية واحدة وبرونزية واحدة. وقال علي بن نومه مدير الفريق، إن المنتخب أدى أداءً طيباً وكانت الذهبية الأولى من نصيب الواعد إبراهيم خليل إبراهيم في البندقية ضغط الهواء لمسافة 10 أمتار فئة الناشين، والذهبية الثانية حققها زميله سلطان عبيد بن شملان الطنيجي في المسدس 10 أمتار فئة الناشئين.

أما الميدالية الفضية فقد حققها الفريق الذي يضم إبراهيم خليل إبراهيم وسالم محمد اليماحي وسلطان صالح محمد في البندقية 10 أمتار فئة الناشئين، كما حقق منتخبنا الميدالية البرونزية للفرق في مسابقة البندقية 10 أمتار فئة الناشئين، وضم الفريق كلاً من سلطان عبيد وحميد الطنيجي وعبد الله آل علي.