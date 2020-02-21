دبي تنظم أول بطولة دولية للسباحة الفنية

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

يعقد مجلس إدارة اتحاد السباحة اجتماعه الدوري غداً في مجمع حمدان بن محمد الرياضي في دبي، برئاسة سلطان السماحي رئيس الاتحاد لمناقشة عدد من الأمور المهمة والخاصة بالمنتخبات الوطنية، وذلك على هامش إقامة أول بطولة دولية للسباحة الفنية في الإمارات، والتي يشرف عليها اتحاد السباحة وبتنظيم اسبورتكس للسباحة، بمشاركة 160 لاعباً. وأكدت مريم الشامسي، عضو مجلس إدارة اتحاد السباحة رئيسة اللجنة النسائية، دعم الاتحاد الكامل للبطولة وتنظيمها وحضور مراسم التتويج ومشاهدة البطولة التي تضم 160 لاعبة يتنافسن في أول بطولة دولية في السباحة الفنية.

كما أوضح عبدالله الوهيبي الأمين العام لاتحاد السباحة أن اجتماع الغد سوف يشهد اعتماد برنامج مشاركات المنتخب الوطني الفترة المقبلة.