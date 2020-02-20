برادي و ريباكينا تحلقـان إلى نصف نهائي "تنس دبي"

المصدر: دبي-عدنان الغربي- تصوير دينيس مالاري

حلقت الأمريكية جنيفر برادي و الكازاخية ايلينا ريباكينا إلى نصف نهائي بطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات التي يبلغ مجموع جوائزها المالية 2,9 مليون دولار وتختتم منافساتها المثيرة بعد غد.

وأصبحت برادي المصنفة 16 عالميا بطلة "المفاجآت" دون منازع في البطولة بعد أن ضمت الاسبانية غاربين موغوروزا المصنفة 16 عالميا الى قائمة ضحاياها، حيث تغلبت عليها في ربع النهائي مساء اليوم، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 6-7 و6-3و6-4.

وسبق للاعبة الأمريكية أن أطاحت في ربع النهائي، بالتشيكية ماركيتا فوندروسوفا المصنفة 17، و في الدور الأول بالأوكرانية ايلينا سفيتولينا المصنفة 6 عالميا وحاملة لقب 2017 و2018 ، وفي الدور التمهيدي الثالث باللاعبة التايبية سو وي هيش.

من جهتها فجرت ايلينا ريباكينا المصنفة 19 عالميا مفاجأة مدوية مساء أمس، بفوزها على التشيكية كارولينا بليشكوفا المصنّفة 3 عالميا بمجموعتين دون رد بواقع 7-6 و6-3، وبذلك اتسعت قائمة كبار المصنفات اللاتي ودعن المنافسات لتشمل 6 أسماء كبيرة هن الأوكرانية ايلينا سفيتولينا و السويسرية بيليندا بينشيتش و الأمريكية صوفيا كينين ومواطنتها أليسون ريسكي والتشيكية كارولينا بليشكوفا والاسبانية غاربين موغوروزا