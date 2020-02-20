ريباكينا تقصي بليشكوفا وتحلق إلى نصف نهائي "تنس دبي"

المصدر: دبي-عدنان الغربي- تصوير دينيس مالاري

فجّرت الكازاخية ايلينا ريباكينا المصنفة 19 عالميا مفاجأة جديدة في بطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات بفوزها على التشيكية كارولينا بليشكوفا المصنّفة 3 عالميا بمجموعتين دون رد بواقع 7-6 و6-3، لتضمن بذلك بطاقة العبور إلى نصف النهائي.

واحتاجت اللاعبة الكازاخية إلى ساعة و41 دقيقة لتلحق بليشكوفا بقائمة كبار المصنفات اللاتي ودعن المنافسات والتي تضم الأوكرانية ايلينا سفيتولينا المصنفة 3 عالميا وبطلة نسختي 2017و2018 و السويسرية بيليندا بينشيتش المصنفة 4 عالميا و حاملة لقب 2019 و الأمريكية صوفيا كينين المصنفة 7 عالميا وبطلة أستراليا المفتوحة والأمريكية أليسون ريسكي.