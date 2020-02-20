بطولة التحدي للجوجيتسو تنطلق اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تنطلق اليوم النسخة السادسة من بطولة التحدي للجوجيتسو، والتي ستستمر لمدة ثلاثة أيام في صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي. وتشهد البطولة إقبالاً واسعاً من اللاعبين الصغار والأشبال والناشئين تحت سن 18 سنة، حيث تبدأ منافسات اليوم الأول في تمام الساعة 5 مساء، بينما تنطلق منافسات اليومين الثاني والثالث في تمام الساعة 11 صباحاً.

منافسات

وتتضمن منافسات اليوم الأول من البطولة فئة الأطفال في الحزام الأبيض والرمادي والأصفر والبرتقالي، وتجري منافسات هذه البطولة على عدد من الأبسطة ويتناوب على تحكيمها مجموعة من الحكام المعتمدين من الاتحاد، في حين يصل مجموع جوائزها النقدية إلى 250 ألف درهم.

وقال يوسف عبدالله البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، إن النسخة السادسة من بطولة التحدي للجوجيتسو ما هي إلا امتداد لنجاح النسخ الخمس السابقة، وتعكس رؤية الاتحاد الطموحة في إعداد جيل متميز وواعد من أبطال الجوجيتسو الإماراتيين القادرين على المنافسة وتحقيق الإنجازات.

وأوضح البطران، أن بطولة التحدي للجوجيتسو تكتسب أهمية خاصة كونها تسبق بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في نسختها الـ12 بأقل من شهرين، لذا قد تشكل محطة إعدادية جيدة للاعبين المشاركين قبل خوض هذا التحدي العالمي الكبير. ولفت البطران إلى أن بطولة التحدي للجوجيتسو مثلت على الدوام منصة رئيسية لإنتاج أبطال الجوجيتسو، وتسليط الضوء على المواهب الإماراتية التي أصبحت اليوم نجوماً لامعة.