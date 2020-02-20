70 مشاركـاً في «دبي ماسترز للطيران اللاسلكي»

المصدر: دبي- عدنان الغربي

تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، تقام النسخة الثانية لبطولة دبي ماسترز للطيران اللاسلكي 2020 خلال الفترة من 26 إلى 28 مارس المقبل، بمشاركة أكثر من 70 طياراً من 22 دولة.

وكشفت اللجنة المنظمة عن تفاصيل الحدث الذي يقام بدعم من مجلس دبي الرياضي، وبالتعاون مع اتحاد الإمارات للرياضات الجوية خلال مؤتمر صحافي عقد، أول من أمس، بفندق جميرا بالقرهود، بحضور نصر النيادي رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، ومحمد يوسف أمين عام اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، وخليفة حمد العليلي نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، وطارق السعدي مدير عام البطولة ورئيس لجنة الطائرات اللاسلكية وأجهزة التحكم عن بعد في الاتحاد.

ورفع نصر النيادي أسمى عبارات الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، على دعمه اللامحدود للرياضات الجوية، مشيراً إلى أن البطولة تقام تحت شعار «سماء دبي تجمعنا» وسيستضيفها نادي سكاي هب آر سي بمنطقة الليسيلي على طريق دبي العين، وتعد من أكبر البطولات في العالم لهذا النوع من المسابقات.

وأكد خليفة العليلي، أن اللجنة المنظمة بصدد استكمال الترتيبات النهائية لاستضافة هذا الحدث الذي سيشهد إقامة العديد من الفعاليات للعائلات والأطفال.