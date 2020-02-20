برادي تواصل مفاجآت «تنس دبي»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

واصلت الأمريكية جنيفر برادي (24 عاماً)، المصنفة 52 عالمياً، التحليق بنجاح وتفجير المفاجآت في بطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات المقامة حالياً على ملاعب «سوق دبي الحرة» في القرهود تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والبالغ مجموع جوائزها المالية 2,9 مليون دولار.

وضمنت برادي بطاقة العبور إلى ربع النهائي أمس على حساب التشيكية ماركيتا فوندروسوفا المصنفة 17 بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بواقع 4-6 و6-4 و6-1، وبعدما أطاحت في الدور الأول بالأوكرانية إيلينا سفيتولينا المصنفة 6 عالمياً وحاملة لقبي 2017 و2018.

كما حققت اللاعبة الأمريكية 3 انتصارات في الدور التمهيدي على التشيكية كريستينا بليشكوفا والكندية غابريالا دابروفسكي والتايبية سو وي هيش، ثم حققت انتصارين من الوزن الثقيل على حساب سفيتولينا وفوندروسوفا، وستلتقي في ربع النهائي اليوم اللاعبة الإسبانية غاربين موغوروزا المصنفة 16 عالمياً، والتي تخطت بدورها عقبة الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا المصنفة 39 بصعوبة كبيرة، بعد أن تغلبت عليها بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 7-5 و4-6 و6-4 في ساعتين و26 دقيقة.

4 مصنفات

من جهة أخرى، ودّعت 4 من كبريات المصنفات بطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات تتقدمهن الأوكرانية إيلينا سفيتولينا المصنفة 3 عالمياً وبطلة نسختي 2017 و2018 التي خرجت على يد الأمريكية جنيفر برادي، فيما خسرت السويسرية بيليندا بينشيتش المصنفة 4 عالمياً وحاملة لقب 2019 من الروسية أناستازيا بافليشنكوفا، وودّعت الأمريكية صوفيا كينين المصنفة 7 عالمياً وبطلة أستراليا المفتوحة على يد الكازاخية صوفيا كينين، بينما أطاحت التونسية أنس جابر بالأمريكية أليسون ريسكي.

وكانت الترشيحات تصب في مصلحة اللاعبات الأربع قبل انطلاق البطولة للوصول إلى أدوار متقدمة، لكنهن تعرضن للخروج المبكر بسبب أدائهنّ المتواضع.

وصرّحت السويسرية بيليندا بينشيتش أنها لم تجد تفسيراً لخروجها المبكر من بطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات عقب خسارتها على يد الروسية أناستازيا بافليشنكوفا، أول من أمس، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، وقالت خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته بعد ساعة من نهاية المباراة: «سأقوم بتحليل المباراة للوقوف على الأسباب، مرّت ساعة حتى الآن ولم أستوعب بعد أنني غادرت البطولة، لا أعرف ماذا حدث بالضبط وسأظل أبحث عن إجابة لذلك».

وأضافت: «لم أتوقع ردة فعلها في المجموعة الثانية، وأن تلعب بهذا الشكل الرائع، لقد فاجأتني وتمكنت من كسر إرسالات عديدة».

وعن حالتها المعنوية بعد الخروج المبكر، أوضحت اللاعبة السويسرية أنها حزينة وتشعر بالإحباط، ولكن يتوجب عليها النهوض سريعاً من هذه الصدمة والعمل على استعادة الثقة. وقالت إنها ستبذل قصارى جهدها من أجل ذلك، وأضافت: القليل من الحظ والفوز في مباراة أو مباراتين سيشكل انطلاقة جديدة لي ويمنحني ثقة أكثر.

تفسير

من جهتها، عجزت اللاعبة الأوكرانية إيلينا سفيتولينا، المصنفة 6، عن إيجاد تفسير لخسارتها أمام الأمريكية جنيفر برادي المصنفة 52 عالمياً، وقالت إنه من الصعب تقبل ذلك، لأنها تعودت على تقديم مستويات جيدة في دبي، وأن لديها ذكريات جميلة هنا بعدما توّجت بلقبي 2017 و2018، وهو ما يزيد من شعورها بالإحباط بسبب خروجها المبكر من البطولة.

وأضافت: لا أعرف ما أقول، نواجه أحياناً أياماً سيئة في حياتنا، كنت أتطلع للذهاب بعيداً هذا العام مثلما فعلت في السابق، ولكن الأمور سارت عكس ما كنت أتمنى، لا أملك أي عذر، ويتوجب عليّ إيجاد الطريق الصحيح واللعب بشكل أفضل، للأسف لم أقدم حتى 10% من إمكاناتي اليوم.

ونفت سفيتولينا أي تأثير سلبي لما حدث لها في هذه المباراة عن مشاركاتها المقبلة، موضحة أنها ستحاول طي هذه الصفحة والتفكير في العمل فقط لاستعادة مستواها.

وبدورها، برّرت الأمريكية صوفيا كينين، المصنفة 7 وبطلة أستراليا المفتوحة، خسارتها من الكازاخية إيلينا ريباكينا بعدم لعبها بطريقتها المعتادة، وارتكابها العديد من الأخطاء، وقالت إنها كانت تشعر بكونها خارج المباراة. وأضافت: حاولت إيجاد طريقة لعبي والعودة في المباراة في بعض الفترات، لكنني لم ألعب بالشكل المطلـوب.