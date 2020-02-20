انطلاق«غيرل غيمر دبي» للألعاب الافتراضية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي للإعلام، انطلقت في دبي، أمس، فعاليات مهرجان «غيرل غيمر» العالمي للألعاب الافتراضية، وهو الحدث الأكبر من نوعه في العالم، والمخصص حصرياً للسيدات والفتيات، وتستمر المنافسات لاختيار الفائز من بين 9 فرق من حول العالم في «ميدان جراند ستاند» لمدة أربعة أيام، وحتى الـ 22 الجاري، فيما يصاحب التصفيات النهائية للبطولة، فعاليات ترفيهية، وحفلات غنائية لمجموعة من أشهر النجوم العالميين، وأنشطة عديدة، من أهمها مؤتمر متخصص، تستمر مناقشاته لمدة يومين، متضمنةً استعراض أهم الموضوعات المتعلقة بمستقبل صناعة الألعاب الافتراضية والرقمية في المنطقة.

مكانة

يأتي انعقاد المهرجان العالمي في دبي، تأكيداً على المكانة التي اكتسبتها الإمارة كمركز إقليمي رئيس لصناعات المستقبل التكنولوجية، وما يرتبط بها من فعاليات، وذلك امتداداً للدور الرائد الذي تولته دبي منذ عقود، كأهم مجتمع للتكنولوجيا وتطوير المحتوى في المنطقة، منذ تأسيس مدينتي دبي للإنترنت، ودبي للإعلام، قبل نحو 20 عاماً، واللتين جسّدتا آنذاك الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن المستقبل سيشهد اندماجاً كبيراً بين مجالي التكنولوجيا والإعلام، ما جعل دبي سبّاقة في إيجاد البنية الأساسية التي تواكب هذا التطور، لخدمة المؤسسات المتأثرة به.

أهداف

من جانبه، أكد عبد الله المنصوري رئيس فريق «دبي 10 X ميديا»، التابع للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، أن انعقاد هذا الحدث العالمي في دبي، يدعم أهداف «دبي 10 X ميديا»، لتطوير صناعة الإعلام في دبي، بتبني أحدث توجهاتها عالمياً، وإيجاد الفرص الكفيلة بازدهار أعمال المجتمع الاحترافي المعني بهذا المجال الجديد، الذي يعتمد بصورة كبيرة على تطوير المحتوى الرقمي، وقال المنصوري: «الرياضات الافتراضية قطاع يدمج العديد من التخصصات، بما في ذلك الوسائط وتطوير المحتوى، والرياضة، والتكنولوجيا، في الوقت الذي تواصل فيه الرياضات الافتراضية نموها السريع في المنطقة والعالم، وهو ما يحمل فرصاً اقتصادية غير محدودة، نسعى لتحقيق أقصى استفادة منها، مع شركاء متخصصين من مختلف أنحاء العالم، لا ندخر جهداً في توفير أفضل بيئة داعمة لأعمالهم».

صدارة

وأوضح: «نعمل في إطار رؤية القيادة للحفاظ على مكانة دبي في صدارة المراكز الإعلامية المتطورة، بمواكبة تأثيرات التحولات التكنولوجية السريعة في كل المجالات، كما أن استضافة مثل هذه الأحداث العالمية، يفتح المجال أمام الشباب للدخول إلى العالم الجديد، الذي تشكل التكنولوجيا مساراته وملامحه، ويشجعهم على إطلاق طاقاتهم المبدعة، ويعودهم على التعامل عن قرب مع التكنولوجيا المتطورة».

مستقبل

بدورها، قالت لمياء خان مديرة نادي دبي للسيدات: يمثل المهرجان، مع انعقاده في دبي، نموذجاً مُلهماً، وترجمة ملموسة، لما يمكن تحقيقه في مجال التوازن بين الجنسين، ومنح فرص متكافئة للمرأة، للمشاركة في قطاعات مستقبلية واعدة، وإحداث تطور إيجابي حقيقي في إشراك المرأة في صنع واقع جديد، تؤكد فيه جدارتها كشريك في صنع المستقبل، وتغيير الصورة النمطية المرتبطة بالفتاة والمرأة، وإظهار ما يمكن أن تقوم به من مشاركة فاعلة في كافة الميادين.

وأضافت، موجهة حديثها للفتيات المشاركات: «أنتُن مصدر إلهام لأقرانكن من الأجيال الجديدة والشباب، لا سيما الفتيات، بما تقدمن من نموذج يزيد من ثقتهن في أنفسهن، ويعينهن على إطلاق طاقاتهن الإبداعية، ويشجعهن على الدخول إلى مجالات جديدة ترتبط بالمستقبل، وبما تقمن به هنا اليوم، ترسلن رسالة مهمة لكل فتيات العالم، أنهن قادرات على المشاركة الإيجابية».

حلم

من جانبه، أوضح فيرناندوا بيريرا، رئيس «كرو آب أي سبورت- Grow Up Esports»، أن استضافة المهرجان، وبدعم المكتب الإعلامي لحكومة دبي، هو بمثابة حلم وقد تحقق، معرباً عن سعادته بدعم الهيئات الحكومية، مثل المكتب الإعلامي لحكومة دبي، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، ومجلس دبي الرياضي، الحريصين على النهوض بصناعة الألعاب الإلكترونية والترفيهية، بصفة عامة في دبي.

فخر

كما قال بول روي الرئيس التنفيذي لــ «غلاكسي ريسر إي سبورت - Galaxy Racer Esports»، نحن فخورون بتنظيم «غيرل غيمر»، أكبر مهرجان للألعاب الإلكترونية في الإمارات، حيث ينتظر هذا القطاع الحيوي، فرص واعدة، من خلال استضافة نهائيات هذا المهرجان في الإمارات، خلال السنوات الخمس المقبلة.

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يشارك في المؤتمر المصاحب لمهرجان «غيرل غيمر»، والممتد على مدار يومين، نخبة من الرؤساء التنفيذيين وقيادات المؤسسات العالمية المتخصصة في مجال الألعاب الرقمية والافتراضية والتكنولوجيا، وستتطرق نقاشاته إلى طيف واسع من الموضوعات عبر مساهمات عدة.

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تشهد نهائيات مهرجان «غيرل غيمر» في «ميدان جراند ستاند» مشاركة 9 من أفضل فرق الألعاب الرقمية النسائية في العالم، للتنافس على جائزة تصل قيمتها المالية إلى 100 ألف دولار.

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ينظِّم مهرجان «غيرل غيمر»؛ المقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مؤسسة «جالاكسي ريسر للرياضات الإلكترونية»، وهي أول مؤسسة عالمية للألعاب الرقمية تباشر أعمالها في المنطقة، بالشراكة مع «إيفولوب» وبدعم من فريق «دبي 10 X ميديا»، التابع للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، ونادي دبي للسيدات.