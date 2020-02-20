ذيبان المهيري: 5 لاعبين تأهلوا لبارالمبية طوكيو

المصدر: دبي- عز الدين جاد الله

كشف ذيبان المهيري الأمين العام للجنة البارالمبية الإماراتية، عن تأهل خمسة لاعبين من أصحاب الهمم رسمياً إلى بارالمبية طوكيو 2020، التي تنطلق أواخر أغسطس المقبل.

وقال المهيري: لقد تأهل لاعبان في ألعاب القوى، وثلاثة في الرماية، ليكون العدد الإجمالي خمسة لاعبين رسمياً، وهم: نورة الكتبي، ومحمد القايد «ألعاب القوى»، وعبد الله العرياني، وسيف العرياني، وسيف النعيمي «الرماية»، وننتظر «الكوتة» في نهاية شهر مايو المقبل، ومن المتوقع أن يصل عدد اللاعبين المتأهلين إلى 17 لاعباً ولاعبة، وزيادة اثنين من خارج «الكوتة».

برنامج الناموس

وأضاف: لقد نفذنا برنامجاً لإعداد هؤلاء الأبطال، تحت مسمى «الناموس»، والذي انطلق منذ فبراير الماضي، مشيراً إلى أن اللاعبين حققوا استفادة كبرى من هذا البرنامج، الذي يعد محطة إعدادية مهمة لهم قبل المشاركة في الدورة البارالمبية. وتابع: إن البرنامج يتركز على المشاركات النوعية والتخصصية للأبطال المختارين من معسكرات وبطولات عالمية، حتى ينجح أصحاب الهمم في رسم صورة طيبة عن الألعاب المختلفة، كما عودونا، وعدم التفريط في المكتسبات التي تحققت خلال النسخ المختلفة للدورات البارالمبية.

وتابع: لقد خاطبنا الأندية لمشاركة اللاعبين في برنامج «الناموس»، ووجدنا استجابة كبيرة.

ووجّه المهيري، الشكر إلى أندية أصحاب الهمم، الشريك الأصيل مع اللجنة البارالمبية الإماراتية، من أجل أن يحقق «الناموس» جميع أهدافه، متطلعاً لأن تستمر مسيرة عطاء اللاعبين، لتحقيق النجاحات المنشودة في المحافل القارية والدولية، حتى ينجح الأبطال في رسم صورة طيبة عن «أصحاب الهمم»، كما عودونا دائماً خلال مشاركاتهم المحلية والخارجية.