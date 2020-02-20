50 فعالية بالفجيرة في «اليوم الرياضي»

المصدر: (الفجيرة – محمد فضل)

أعلنت الفجيرة عن تنظيم أكثر من 50 فعالية رياضية متنوعة، وذلك ضمن مبادرة اليوم الرياضي الوطني المقرر في الخامس من مارس المقبل، وذلك تنفيذاً لمبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، «رعاه الله»، بإقامة يوم رياضي وطني تحت شعار «الإمارات تجمعنا» على مستوى جميع إمارات ومدن الدولة، جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقدته اللجنة المنظمة ظهر أمس ، بحضور شريف محمد العوضي عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ورئيس اللجنة المنظمة بالفجيرة، وأحمد إبراهيم المدير التنفيذي لنادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية.