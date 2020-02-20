افتتاح بطولة فاطمة بنت مبارك للرماية

المصدر: القاهرة - البيان الرياضي

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، فعاليات بطولة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك العالمية لرماية السيدات، والبطولة العربية الخامسة عشرة الشاملة للرماية، اللتين تحتضنهما جمهورية مصر العربية وتستمران حتى السادس والعشرين من شهر فبراير الجاري على ميادين الرماية بنادي القوات المسلحة بالجيزة، ونادي الصيد المصري بمدينة السادس من أكتوبر، وبمشاركة 400 رامٍ ورامية من الكبار والناشئين يمثلون 15 دولة عربيةن.

وكان منتخبنا الوطني لرماية الأطباق من الحفرة «التراب» المكون من الثلاثي ظاهر العرياني ويحيى المهيري وعبد الله بوهليبة قد أدى التدريب الرسمي بمعنويات عالية.

من جانب آخر يشارك في بطولة التراب اليوم 63 رامياً ورامية، ويدخل منتخبنا الوطني للرجال وأيضاً ثلاثي الناشئين، الذي يضم كلاً من محمد سعيد سالم وأحمد عبد الله مجرن وأحمد قحطان النعيمي، اليوم الأول من المنافسات، حيث يشهد رماية ثلاث جولات بإجمالي 75 طبقاً، وتستكمل البطولة غداً برماية جولتين بإجمالي 50 طبقاً.

وحضر حفل الافتتاح رئيس الاتحاد الدولي للرماية فلاديمير ليسين وأمين عام الاتحاد الدولي ألكسندر ورئيس الاتحاد العربي المهندس دعيج خليفة العتيبي ورئيس الاتحادين المصري والأفريقي حازم حسني ومحمد علي الشحي القائم بأعمال سفارتنا بجمهورية مصر العربية وعدد من السفراء ورؤساء الوفود المشاركة.

وألقى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري كلمة رحب فيها بالضيوف، منوّهاً بخصوصية البطولات العربية، وأن مصر تعطي هذه التظاهرات أهمية كبيرة، كما أن رياضة الرماية أصبحت محل اهتمام، وأن لدى مصر رؤية جديدة تجاهها، وباتت من أولويات الرياضة المصرية ثم أعلن الافتتاح الرسمي للبطولتين.

ثم ألقى المهندس دعيج خليفة العتيبي رئيس الاتحاد العربي كلمة الاتحاد أشار فيها إلى أن الرماية العربية شهدت تطوراً لافتاً.