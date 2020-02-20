مفاجآت في «أقوياء اليد»

المصدر: (دبي - فائز بجبوج)

شهدت الجولة الثالثة عشرة لأقوياء اليد التي أقيمت أول من أمس العديد من المفاجآت، وتمثلت بتقدم النصر للمركز الثاني رافعاً رصيده إلى 32 نقطة عقب فوزه على بني ياس بنتيجة 26- 23، مستغلاً غياب شباب الأهلي الذي تراجع للمركز الثالث برصيد 31 نقطة، في الوقت الذي تراجع فيه فريق بني ياس للمركز التاسع برصيد 16 نقطة.

وفي بقية مفاجآت الجولة والتي شهدت تبادل المراكز تقدم العين للمركز الرابع برصيد 25 نقطة عقب فوزه على مليحة بنتيجة 25- 22، ليتراجع مليحة للمركز الخامس بالرصيد نفسه وبفارق الأهداف عن العين الرابع، واستمر الوصل بمركزه السادس برصيد 24 نقطة عقب خسارته المفاجئة أمام الظفرة بنتيجة 23- 20، ليتقدم الظفرة للمركز الثامن.