دولية فزاع للقوس والسهم تدخل مراحل الحسم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تدخل النسخة السادسة لبطولة فزاع الدولية للقوس والسهم، إحدى بطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وينظمها ويستضيفها نادي دبي لأصحاب الهمم، اليوم مراحل الحسم.

وتقام في الفترة المسائية نهائيات الفرق المختلط، ونهائيات السيدات للمنحني والمركب المزدوج.

وتواصلت حدة المنافسة في ثاني أيام البطولة مع سعي المشاركين لتحقيق أفضل النتائج في التصفيات وبلوغ الأدوار النهائية، وفي أبرز نتائج التصفيات تصدر الإيطالي ألبرتو سيمونيلي القوس المركب محققاً 694 نقطة، وجاء خلفه السلوفاكي مارسيل بافليك بـ 690 نقطة، والأوكراني شيري أتامانيكو برصيد 683 نقطة، فيما تصدرت البريطانية جيسيكا ستريتون ترتيب القوس المركب للسيدات، برصيد 682 نقطة، وجاءت بالمركز الثاني الإيطالية جيوليا بيتشي برصيد 677 نقطة، وبالمركز الثالث التركية سيفجي يورملاز برصيد 673 نقطة.

وتصدر التركي باهتين هيكيموجلو ترتيب القوس المنحني والمركب المزدوج برصيد 670 نقطة، يليه مواطنه ياجيت أيدين بـ 641 نقطة، ثم المجري تاماس جاسبار بـ 633 نقطة.

وعلى صعيد القوس المركب للمنتخبات الرجال، تصدرت إيطاليا الترتيب برصيد 2041 نقطة، تليها تركيا بـ 2031 نقطة، ثم رومانيا 1990 نقطة، واليابان 1961، وجاء منتخبنا الوطني خامساً برصيد 1710 نقاط.

وفي القوس المركب للمنتخبات المختلطة، تصدرت إيطاليا الترتيب برصيد 1371 نقطة، تليها بريطانيا 1361 نقطة، ثم تركيا 1352 نقطة.

وفي تصفيات الفرق المختلطة للقوس المركب والمنحني المزدوج، تصدرت إيطاليا الترتيب برصيد 1240 نقطة، تليها بريطانيا 1225 نقطة، وروسيا 1178 نقطة.

زيارة

وقام ذيبان المهيري، أمين عام اللجنة البارالمبية، بزيارة البطولة والتقاء المشاركين والاطمئنان على لاعبي منتخبنا الوطني بحضور ثاني جمعة بالرقاد رئيس اللجنة المنظمة لبطولات فزاع، وماجد العصيمي مدير البطولات، اللذين يوجدان على مدار الساعة في قلب الحدث.

وأكد ذيبان المهيري أن بطولات فزاع لأصحاب الهمم تعتبر داعماً رئيسياً لهذه الرياضة ومحفزاً لانتشارها وزيادة أعداد الممارسين، وقال: الأهم أن هذه البطولات تسهم في رفع درجة جاهزيتهم للاستحقاقات الكبيرة من خلال مقارعة أقوى وأفضل لاعبي العالم الذين يزداد عددهم عاماً بعد عام لما نالته هذه البطولة من مكانة وتقدير دولي.

وصف جمال البدواوي، لاعب منتخبنا الوطني، هذه البطولة بالحدث المهم الذي يسهم في رفع سقف طموحات اللاعبين في كل عام، وقال: هدفنا دائماً السعي لرفع علم الدولة على منصة التتويج، وحتى في حال عدم تحقق ذلك، فإننا نخرج بفوائد عديدة ونعيش أجواء البطولة العالمية بكل معنى الكلمة بالنظر لحجم المشاركة والأسماء الموجودة، ويمكن وصف مشاركتنا بخطوة للأمام.