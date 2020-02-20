طواف دبي النسائي الدولي يختتم اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تختتم اليوم منافسات طواف دبي النسائي الدولي الأول بالمرحلة الرابعة «مرحلة هيئة الصحة بدبي» التي تبلغ مسافتها 112 كلم، وتنطلق وتختتم من أمام فندق هوليداي إن فيستفال سيتي بدبي، وينتظر أن تكون هذه المرحلة حافلة بمنافسات مثيرة، نظراً لحرص المتسابقات على الفوز بالترتيب العام الفرقي والفردي والقمصان الملونة.

وفازت البيلاروسية تاتسيانا شاركوفا لاعبة فريق مينيسك أمس بالمرحلة الثالثة من الطواف «مرحلة الهيئة العامة للرياضة»، التي انطلقت بمشاركة 91 لاعبة من 17 فريقاً قارياً، بعدما قطعت مسافة السباق البالغة 89 كلم في زمن قدره 2:26:21 ساعة، فيما جاءت اللاعبة دانييلا هيوس من فريق كولناجو الكولمبي في المركز الثاني، وحلت الهولندية لوسي جارنر في المركز الثالث، وشهدت المرحلة التي انطلقت من أمام حديقة وادي حتا، منافسات شديدة وقوية نتيجة صعوبة الطريق الذي تميز بالمنحدرات والمرتفعات ، وقام بتتويج المتسابقات بالميداليات العميد جمعة سالم بن سويدان نائب مدير الإدارة العامة للمرور بدبي رئيس اللجنة الأمنية للطواف، وحسن الرمسي مسؤول المراسم والتشريفات بهيئة الرياضة، ونورة الجسمي مديرة الطواف، وعبد الناصر عمران الشامسي الأمين العام لاتحاد الدراجات.

الترتيب العام

وفي الترتيب العام حافظت البيلاروسية تاتسيانا شاركوفا على الصدارة بزمن قدره 7:47:49 ساعات، وجاءت البريطانية لوسي جارنر في المركز الثاني بفارق 4 ثوانٍ، فيما احتلت سماح خالد لاعبة فريق الإمارات المركز الثالث بزمن قدره 7:48:00 ساعات.

القمصان الملونة

وعلى مستوى القمصان الملونة حصلت شاركوفا على القميصين الأحمر لمتصدرة السباق والأخضر للسرعة، فيما حصلت الكلومبية دانييلا هيوس على القميص الوردي الخاص بالمرتفعات، وحصلت النرويجية ماري ليني على القميص الأبيض لفئة تحت 23 سنة.