السقوط المبكر" يضرب "كبار المصنفات" في "تنس دبي"

المصدر: دبي-عدنان الغربي ، تصويرك دينيس مالاري

ودعت 4 من كبار المصنفات بطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات المقامة حاليا على ملاعب "سوق دبي الحرة" في منطقة القرهود، ويبلغ مجموع جوائزها المالية 2,9 مليون دولار.

وخرجت الأوكرانية ايلينا سفيتولينا المصنفة 3 عالميا وبطلة نسختي 2017و2018 على يد الأمريكية جنيفر برادي، فيما خسرت السويسرية بيليندا بينشيتش المصنفة 4 عالميا و حاملة لقب 2019 من الروسية أناستازيا بافليشنكوفا وودعت الأمريكية صوفيا كينين المصنفة 7 عالميا وبطلة أستراليا المفتوحة على يد الكازاخية صوفيا كينين، بينما أطاحت التونسية أنس جابر بالأمريكية أليسون ريسكي.

وكانت الترشيحات تصب في مصلحة اللاعبات الأربع قبل انطلاق البطولة للوصول إلى أدوار متقدمة لكنهن تعرضن للخروج المبكر بسبب أدائهنّ المتواضع.

وصرحت السويسرية بيليندا بينشيتش أنها لم تجد تفسيرا لخروجها المبكر من بطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات عقب خسارتها على يد الروسية أناستازيا بافليشنكوفا أول من أمس بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، وقالت خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته بعد ساعة من نهاية المباراة:" سأقوم بتحليل المباراة للوقوف على الأسباب، مرّت ساعة حتى الآن و لم أستوعب بعد أني غادرت البطولة، لا أعرف ماذا حدث بالضبط وسأظل أبحث عن إجابة لذلك.

وأضافت: لم أتوقع ردة فعلها في المجموعة الثانية وان تلعب بهذا الشكل الرائع، لقد فاجأتني وتمكنت من كسر ارسالات عديدة.

وعن حالتها المعنوية بعد الخروج المبكر، أوضحت اللاعبة السويسرية أنها حزينة وتشعر بالإحباط ولكن يتوجب عليها النهوض سريعا من هذه الصدمة والعمل على استعادة الثقة وقالت إنها ستبذل قصارى جهدها من أجل ذلك، وأضافت: القليل من الحظ والفوز في مباراة أو مباراتين سيشكل انطلاقة جديدة لي ويمنحني ثقة أكثر.

من جهتها عجزت اللاعبة الأوكرانية ايلينا سفيتولينا المصنفة 6 عن إيجاد تفسير لخسارتها أمام الأمريكية جنيفر برادي المصنفة 52 عالميا وقالت انه من الصعب تقبل ذلك لأنها تعودت على تقديم مستويات جيدة في دبي وان لديها ذكريات جميلة هنا بعدما توجت بلقبي 2017 و2018 وهو ما يزيد من شعورها بالإحباط بسبب خروجها المبكر من البطولة وأضافت : لا أعرف ما أقول، نواجه أحيانا أياما سيئة في حياتنا، كنت أتطلع للذهاب بعيدا هذا العام مثلما فعلت في السابق ولكن الأمور سارت عكس ما كنت أتمنى، لا أملك أي عذر ويتوجب عليّ إيجاد الطريق الصحيح واللعب بشكل أفضل، للأسف لم أقدم حتى 10% من امكاناتي اليوم.

ونفت سفيتولينا أي تأثير سلبي لما حدث لها في هذه المباراة عن مشاركاتها المقبلة، موضحة أنها ستحاول طي هذه الصفحة والتفكير في العمل فقط لاستعادة مستواها.

وبدورها، بررت الأمريكية صوفيا كينين المصنفة 7 وبطلة استراليا المفتوحة خسارتها من الكازاخية ايلينا ريباكينا بعدم لعبها بطريقتها المعتادة وإلى ارتكابها العديد من الأخطاء وقالت أنها كانت تشعر بكونها خارج المباراة وأضافت: حاولت إيجاد طريقة لعبي والعودة في المباراة في بعض الفترات لكنني لم ألعب بالشكل المطلـوب.