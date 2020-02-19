برادي تحلّـق إلى ربع نهائي "تنس دبي"

المصدر: دبي-البيان الرياضي، تصوير دينيس مالاري

واصلت الأمريكية جنيفر برادي (24 عاما) المصنفة 52 عالميا التحليق بنجاح في بطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات ببلوغها ربع النهائي على حساب التشيكية ماركيتا فوندروسوفا المصنفة 17 بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بواقع 4-6 و6-4 و6-1.

ووصلت برادي إلى هذا الدور المتقدم، بعدما حققت الفوز في 3 مباريات في الدور التمهيدي على التشيكية كريستينا بليشكوفا و الكندية غابريالا دابروفسكي و التايبية سو وي هيش ثم فجرت إحدى أبرز مفاجآت الدور الأول عندما أطاحت بالأوكرانية ايلينا سفيتولينا المصنفة 6 عالميا وحاملة لقب 2017 و2018، قبل أن تؤكد تألقها بإقصاء ماركيتا فوندروسوفا اليوم.