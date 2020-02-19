كارتيرون: لا أسعى للثأر من الأهلي

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

قال الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك إنه لا يدخل مباراة الأهلي في السوبر بهدف رد الاعتبار والثأر من هزيمة "الأبيض" في السوبر الأخير الذي أقيم مطلع الموسم الحالي، مؤكداً أن الزمالك واجه أسبوعاً صعباً ومرهقاً للاعبين بعد الفوز على الترجي والتتويج بلقب السوبر الأفريقي ومن ثم العودة إلى القاهرة والسفر إلى الإمارات.

وأضاف في المؤتمر الصحفي للحديث عن استعدادات فريقه للسوبر المصري:" الأسبوع الأخير كان صعباً ومرهقاً للغاية بدنياً للاعبين، وحرصت على أن يحصل اللاعبون على راحة كافية خلال مرحلة الاستشفاء اليومين الماضيين، لا نريد الفوز لمجرد رد الاعتبار والانتقام، هي مواجهة بين أكبر فريقين في أفريقيا والأفضل سيفوز".

وتابع:" سنواجه خصماً صعباً لم يعرف الهزيمة في 15 مباراة متتالية في الدوري، وأعتقد أن مباراة الغد أصعب من السوبر الأفريقي أو مباراة الدوري القادمة، فالسوبر الأفريقي استهلك طاقات اللاعبين بعكس الأهلي الذي حصل على فترة راحة أكبر، ولكننا حضرنا الفريق بشكل جيد رغم الظروف الصعبة، ونسعى لتقديم أداء جيد وتحقيق نتيجة إيجابية بغض النظر عن كون المباراة أمام الغريم التقليدي الأهلي".

وأشار إلى أن الجهازين الفني والإداري حرصا على طوي صفحة التتويج بالسوبر الأفريقي سريعاً خصوصاً وأن الزمالك لم يفز بالبطولة منذ سنوات طويلة، ولذلك كان يجب إنهاء الفرحة الأفريقية بسرعة والتحضير بشكل جيد لمواجهة الأهلي.

ونوه إلى أن لاعبي الأهلي محظوظين بمدربهم رينيه فايلر، مؤكداً أن الأهلي أصبح فريقاً مختلفاً عن ذاك الذي تولى مهمة تدريبه قبل عدة مواسم بعد أن دعم الأهلي صفوفه بصفقات كثيرة ولاعبين على مستوى عال.