بافليشنكوفا تقصي حاملة اللقـب في «تنس دبي»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

ودعت السويسرية بيليندا بينشيتش، المصنفة 4 عالميا وحاملة اللقب، بطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات مبكراً، بخسارتها من الروسية اناستازيا بافليشنكوفا المصنفة 31، ضمن منافسات الدور الأول بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 6-1 و1-6 و1-6.

قدمت بينشيتش أداء قوياً خلال المجموعة الأولى وتمكنت من حسمها 6-1، لكنها تراجعت بعد ذلك وخسرت المجموعتين الثانية والثالثة على التوالي بالنتيجة ذاتها 6-1 و6-1.

وصرحت بافليشنكوفا أنها لم تشعر بالإحباط بعد خسارتها في المجموعة الأولى وحاولت قلب النتيجة لفائدتها في المجموعة الثانية ونجحت في التحكم بشكل جيد في مجريات اللعب، فيما عبرت اللاعبة السويسرية عن خيبة أملها، وقالت إنها ستراجع نفسها.

ونجحت الأمريكية جنيفر برادي، المصنفة 52 عالمياً، في تخطي عقبة الأوكرانية ايلينا سفيتولينا المصنفة 6 عالمياً وأسقطتها في 61 دقيقة.

وعجزت اللاعبة الأوكرانية عن إيجاد تفسير لخسارتها، وقالت إنه من الصعب تقبل ذلك لأنها تعودت على تقديم مستويات جيدة في دبي.

وأنهت الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش، المصنفة 38 عالمياً، مغامرة البلاروسية ألكياسندرا ساسنوفيتش المصنفة 114 بعدما تغلبت عليها بمجموعتين دون رد.

وفي مباراة أخرى، تمكنت التشيكية كاترينا سينياكوفا من الفوز على مواطنتها كارولينا موشوفا بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.