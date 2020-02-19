كليسترز: كل شيء جميـل في دبي

المصدر: دبي - عدنان الغربي

عبرت البلجيكية كيم كليسترز (36 عاماً) المصنفة الأولى عالمياً سابقاً، وأسطورة التنس البلجيكي، عن إعجابها بدبي وبطولة السوق الحرة للتنس التي تشارك فيها للمرة الأولى.

وقالت: «كل شيء جميل في دبي، والبطولة مميزة، بدايةً من الطريقة التي تدخل بها اللاعبات والممرات التي يجب عليهن السير فيها للوصول إلى الملعب، لتأتي المفاجأة لي بتواجد جمهور كبير من الجالية البلجيكية الذي آزرني ومنحني بالفعل استعادة جزء من ثقتي على صعيد اللعب خصوصاً في المجموعة الثانية».

وأكدت كليسترز أن عودتها إلى الملاعب بعد غياب استمر 8 سنوات أهم بكثير من خسارة مباراة.

وأضافت: خسرت مباراة ولكن عودتي إلى الملاعب من جديد أعتبرها الفوز الحقيقي، لقد استعدت الشعور الجميل والطاقة الإيجابية التي افتقدتها طيلة فترة ابتعادي عن اللعب، أمامي تحديات كبيرة في المستقبل، وسأركز كل جهودي على العمل وتحسين أدائي للوصول إلى مستوى جيد واستعادة نسق المباريات خطوة بخطوة.

مستوى جيد

وأوضحت اللاعبة البلجيكية أنها تشعر بأنها قدمت مستوى جيداً خاصة في المجموعة الثانية رغم الخسارة، وأنها بدأت تستعيد هوية البطلة بعدما سبق لها اعتلاء التصنيف العالمي لأكثر من 30 أسبوعاً، والفوز بألقاب 41 بطولة عالمية، من ضمنها أربع بطولات كبرى.

وخسرت كليسترز أول من أمس، أمام الإسبانية غاربين موغوروزا، المصنفة 16، مجموعتين دون رد بواقع (2-6 و6-7) في المباراة التي جمعتهما في افتتاح النسخة 20 من البطولة.