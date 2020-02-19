مباراتان مهمتان في الكأس الذهبية للبولو

المصدر: (دبي - فائز بجبوج)

يشهد نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية اليوم مباراتين مهمتين، في الجولة الثانية، من منافسات بطولة كأس دبي الذهبية للبولو، التي تحظى برعاية كريمة من سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وتقام حالياً على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو، حيث يلتقي فريقا الحبتور وزيدان في المباراة الأولى وتعقبها المباراة الثانية التي يواجه فيها فريق الإمارات بطل كأس إعمار، فريق بنجاش، يذكر أن البطولة تشارك فيها 8 فرق تزخر بأبرز النجوم المحليين والعالميين في عالم اللعبة.

ويصل مجموع تصنيف لاعبيها «هانديكاب 18 جول»، وتمتد حتى 6 مارس المقبل، وتحظى بدعم من مجلس دبي الرياضي، الذي خصص نصف مليون درهم لنسخة 2020، حيث يحصل البطل على 350 ألف درهم، والوصيف على 150 ألف درهم، إضافة إلى مبلغ 350 ألف درهم رصدتها اللجنة المنظمة للفائزين من أصحاب الحظ السعيد من الجماهير.