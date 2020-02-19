سماح خالد بطلة ثاني مراحل طواف دبي النسائي

المصدر: دبي - محمود شلبي

حققت سماح خالد لاعبة فريق الإمارات الفوز ببطولة المرحلة الثانية من طواف دبي النسائي الدولي الأول، التي أقيمت أمس، بعد نجاحها في إنهاء السباق بزمن قدره ساعتان و51 دقيقة و27 ثانية وبمعدل سرعة بلغ 62 كم/‏ساعة.

وجاءت لاعبة فريق هينيك المتسابقة لوسي فان ثانية، وحلت لاعبة فريق سايكلوتيل، اللاعبة دي بات كيم ثالثة، وفوز لاعبتنا سماح خالد ببطولة السباق منحها الاستحواذ على القميص الأحمر كمتصدرة للسباق والاحتفاظ بالقميص الأخضر الخاص بالسرعة «الإسبرنت»، فيما نالت لاعبة فريق منسيك هناء تسريخ القميص الأبيض الخاص بفئة 23 سنة.

وحضر فعاليات المرحلة الثانية وتوج الفائزات سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، و صلاح تهلك، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المؤسسية لسوق دبي الحرة، ونورة الجسمي، مديرة الطواف.

وتقام اليوم في حتا المرحلة الثالثة التي تعد من أصعب مراحل الطواف، نظراً لما يتخللها من مرتفعات. وتبلغ مسافة المرحلة التي تحمل اسم الهيئة العامة للرياضة 89 كم، وتنطلق في العاشرة والنصف من أمام وادي حتا، وتختتم أمام سد حتا المائي، وهي مرحلة حاسمة سيتحدد على ضوئها الموقف من الصدارة قبل المرحلة الأخيرة.

سعادة وإشادة

وأبدت نجمة فريق الإمارات سماح خالد سعادتها الغامرة بفوزها بلقب المرحلة الثانية والفوز بالقميصين الأحمر لبطولة المرحلة والأخضر الخاص بالإسبرينت.

وأشارت إلى أن المنافسة لم تكن سهلة، وزاد من صعوبتها ارتفاع درجة الحرارة، وقد نجحنا في تطبيق خطة المدرب والمحافظة على قوتنا حتى النهاية، وكان لزميلتي ابتسام زايد الدور الكبير في تحقيق الفوز، وأكدت أن فريق الإمارات هدفه الفوز باللقب، وأهدت الفوز لشعب الإمارات ولاتحاد الدراجين، وللكابتن إبراهيم مدرب الفريق.

وبدوره، أشاد عبد الناصر عمران الشامسي، أمين عام الاتحاد، بالمستوى المتميز للطواف، وبفريق الإمارات الذي يعتبر مفاجأة الطواف بنتائجه المتميزة في المرحلتين الأولى والثانية، وأثنى على الجهود الكبيرة والبارزة والمقدرة لمديرة الطواف نورة الجسمي، التي أثبتت قدرتها على قيادة فريق العمل في الإعداد والتنظيم المتميز للطواف.