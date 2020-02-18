المفاجآت تتوالى..حاملة اللقب تودع مبكرا "تنس دبي"

المصدر: دبي-عدنان الغربي- تصوير دينيس مالاري

ودعت السويسرية بيليندا بينشيتش المصنفة 4 عالميا وحاملة اللقب، بطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات مبكرا، بخسارتها من الروسية اناستازيا بافليشنكوفا المصنفة 31 ضمن بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 6-1 و1-6 و6-1 ،

دخلت بينشيتش بقوة إلى المباراة وحسمت المجموعة الأولى لمصلحتها بنتيجة 6-1 لكنها تراجعت بعد ذلك وخسرت المجموعتين الثانية والثالثة على التوالي بالنتيجة ذاتها 6-1 و6-1