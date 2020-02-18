المفاجآت تتوالى..حاملة اللقب تودع مبكرا "تنس دبي"

المصدر:
  • دبي-عدنان الغربي- تصوير دينيس مالاري
التاريخ:

ودعت السويسرية بيليندا بينشيتش المصنفة 4 عالميا وحاملة اللقب، بطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات مبكرا، بخسارتها من الروسية اناستازيا بافليشنكوفا  المصنفة 31 ضمن   بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 6-1 و1-6 و6-1 ،
دخلت بينشيتش بقوة  إلى المباراة وحسمت المجموعة الأولى لمصلحتها بنتيجة 6-1 لكنها تراجعت بعد ذلك وخسرت المجموعتين  الثانية والثالثة على التوالي بالنتيجة ذاتها  6-1 و6-1

كلمات دالة:
  • السويسرية بيليندا بينشيتش،
  • بطولة دبي الدولية للتنس،
  • بطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات
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